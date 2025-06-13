NourNews: 78 жителей Тегерана погибли при атаке Израиля

В результате ударов Израиля по жилым районам Тегерана погибли 78 человек. Еще 329 жителей пострадали. Такие данные приводит иранское агентство NourNews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Vahid Salemi / AP

По информации источников агентства в оперативных службах, все еще продолжаются спасательные работы и расчистка завалов. Число жертв может увеличиться.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». В ходе нее израильские ВВС ударили примерно по 100 целям в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль совершил львиный бросок».