Яйца в США подешевели до минимума с декабря

Цены на яйца в США упали до минимального уровня с декабря 2024 года, следует из отчета Национального бюро статистики. По сравнению с апрелем они снизились на 11%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Richard Vogel / AP Фото: Richard Vogel / AP

Средняя цена за дюжину крупных яиц категории А составила $4,55. Их стоимость падает второй месяц подряд. Причем в апреле было зафиксировано рекордное падение — на 12,7%.

Цены на яйца в США резко выросли осенью прошлого года из-за вспышки птичьего гриппа в стране. В марте они достигли рекордной отметки — $6,27 за дюжину. На фоне их подорожания сообщалось о попытках незаконного ввоза яиц из Мексики, о поисках компаниями возможностей экспорта яиц из других стран, а также о том, что американцы все чаще покупают или арендуют кур.

Кирилл Сарханянц