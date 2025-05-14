В США рекордно упали цены на яйца

По данным, опубликованным вчера американским Бюро статистики по рынку труда, в апреле в США средняя розничная цена на яйца составила $5,12 за дюжину. Это на 12,7% ниже, чем в марте, и первое месячное снижение цен на яйца с октября 2024 года. Кроме того, апрельская динамика стала крупнейшим снижением цен на этот товар с марта 1984 года. Рекордный уровень цен на товар в США был показан в марте: $6,23 за дюжину.

Тем не менее американские наблюдатели отмечают, что цены на яйца в стране остаются довольно высокими из-за недавней вспышки птичьего гриппа, который и привел к резкому сокращению предложения на рынке. Апрельская цена оказалась на 79% выше, чем годом ранее — тогда средняя цена составляла около $2,86 за дюжину. Агентство Associated Press приводит прогнозы эксперта Университета штата Мичиган по рынку продуктов питания, профессора экономики Дэвида Ортеги, который ожидает, что цены на яйца в США продолжат снижение в мае и июне.

Евгений Хвостик