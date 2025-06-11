Батут надежды

Федерация гимнастики России (ФГР) отменила объявленный в апреле бойкот международных соревнований из-за «необоснованных» отказов в предоставлении российским спортсменам нейтрального статуса. Пока, правда, полноценное участие в турнирах обеспечено только батутистам. Что касается спортивной и художественной гимнастики, ключевых для ФГПР видов, то в данный момент непонятно, в каких турнирах и в каком составе могут выступить российские команды в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чемпионат мира по прыжкам на батуте 2018 года

Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ Чемпионат мира по прыжкам на батуте 2018 года

Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ

На сайте Федерации гимнастики России, которая в прошлом году объединила пять видов спорта — спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте и не входящие в олимпийскую программу спортивную акробатику и спортивную аэробику, появилось сообщение о «возвращении российского гимнастического сообщества на мировую арену». В нем сказано, что подтверждено участие батутистов в этапах Кубка мира в Португалии (5–6 июля), Германии (20–21 сентября), Болгарии (27–28 сентября) и Франции (3–5 октября), а также о том, что запланировано их выступление на чемпионате мира в Мадриде 2–10 ноября.

Кроме того, направлена предварительная заявка для участия российских спортсменов в престижном турнире по спортивной гимнастике, который пройдет в Париже с 13 по 14 сентября. ФГР обещала, что до 16 июля 2025 года «будет определен окончательный количественный состав» команды. «Федерация гимнастики России продолжает планомерную работу, направленную на восстановление полноценного участия российских спортсменов в международной спортивной жизни»,— сказано в заявлении.

По сути, заявление отменяет громкий бойкот международных соревнований, объявленный структурой в начале апреля. Тогда ФГР, которой руководит глава РЖД Олег Белозеров, объявила, что все российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику и получившие нейтральный статус, приняли решение воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

Причиной были названы «многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования нашим гимнастам и гимнасткам».

Демарш случился, когда в отношениях между российским и мировым спортивным руководством, казалось, наступил период резкого потепления. Его инициировал министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев. Потепление выразилось, в частности, в готовности целого ряда федераций смягчить условия допуска россиян на свои соревнования и возросшем количестве обращений за нейтральным статусом, позволяющим участвовать в турнирах, с российской стороны. ФГР не стала исключением.

В декабре 2024 года практически все ведущие российские гимнасты подали запрос на получение нейтрального статуса, хотя раньше даже не пытались этого сделать. В итоге в начале весны стало известно о том, что большая часть запросов была удовлетворена. Впрочем, одновременно стало известно и о нескольких отказах, в том числе касающихся знаменитостей, таких как Виктория Листунова, чемпионка в командном турнире состоявшейся в 2021 году Олимпиады в Токио и лидера сборной страны, или знаменитая «художница» Лала Крамаренко.

ФГР возмутили прежде всего поводы для них. Некоторые действительно выглядели странными. Так, специальный комитет FIG расценил «как поддержку СВО» «участие спортсмена в гала-концерте ко Дню защитника Отечества», на котором «неоднократно использовалась георгиевская ленточка», а также «размещение поста в социальной сети с поздравлением с Днем Победы», хотя «на самом деле никакого отношения к СВО георгиевская лента не имеет». Еще один пример — «фотография спортсмена вместе с детьми в военной форме на том же гала-концерте ко Дню защитника Отечества».

Специальный комитет обратил внимание даже на «наличие у спортсмена подписки на группу в соцсети, где был размещен анонс Пятого всероссийского антидопингового диктанта, приуроченного ко Дню физкультурника».

Наконец, членам комитета якобы не понравилась «фотография с Олегом Матыциным», предшественником Михаила Дегтярева на посту министра спорта РФ, «который находится под санкциями за поддержку СВО».

С чем связана смена позиции ФГР, в заявлении структуры не сказано. Михаил Дегтярев, комментируя ее «РИА Новости», лишь выразил надежду, что сменит позицию и президент FIG Моринари Ватанабэ, а критерии допуска будут «скорректированы».

Непонятно, и насколько полным будет возвращение. Пока таковым его можно считать только у батутистов. Про ключевые турниры года в двух основных для ФГР видах в ее заявлении ничего не сказано. В художественной гимнастике чемпионат мира пройдет в августе в Рио-де-Жанейро, в спортивной гимнастике — в октябре в Джакарте. Главный тренер сборной России Валентина Родионенко, описывая Sport24 создавшуюся ситуацию, дала понять, что многое будет зависеть от того, каких спортсменов FIG допустит на сентябрьский турнир в Париже: «Мы ждем, как с нами поступят».

Алексей Доспехов