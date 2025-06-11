Один человек погиб и девять ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ обстреляли восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 77 боеприпасов и 40 БПЛА. В результате погибла одна мирная жительница, еще девять человек пострадали. Разрушения получили 24 жилых объекта, АЗС и 19 транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгороде беспилотник атаковал здание заправки на улице Сумской. Погибла мирная жительница. По уточненной информации, ранения получили пять человек. Пятый пострадавший позже самостоятельно обратился за медпомощью. Одна пациентка находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Четыре человека проходят лечение амбулаторно. Здание АЗС разрушено, повреждена машина.

Над Белгородским районом система ПВО сбила два дрона. Сегодня утром в поселке Комсомольский от удара БПЛА пострадали административное здание и остекление в МКД.

Валуйский округ атаковали одним беспилотником. Последствий не установлено.

В Волоконовском районе село Тишанка подверглось обстрелу с применением трех боеприпасов. Хутор Екатериновка атаковали FPV-дроном. Без пострадавших и разрушений.

В Грайворонском округе поселки Горьковский, Чапаевский, села Дроновка, Козинка, Новостроевка-Первая, Пороз, Почаево, Рождественка и Сподарюшино подверглись обстрелам с помощью 29 боеприпасов и атакам 11 БПЛА. В селе Новостроевка-Первая разрушения получили два частных дома и автомобиль.

В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье выпустили 37 боеприпасов и семь беспилотников. Информация о последствиях уточняется.

В Ракитянском районе в поселке Пролетарский беспилотник ударил по торговому объекту. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, однако сегодня утром в Ракитянскую центральную райбольницу обратились еще два человека, получивших баротравмы при атаке. Всех пострадавших отпустили на амбулаторное лечение. Повреждены торговый объект и пять транспортных средств.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Козьмодемьяновка, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Ржевка, Терновое и хутору Знаменка выпустили восемь боеприпасов и 17 дронов. В Шебекине в результате обстрела ранен мирный житель, он госпитализирован. В городе повреждены 17 частных домовладений, одно из которых получило значительные повреждения, два грузовых и легковой автомобили, линии газо- и электроснабжения, в селе Новая Таволжанка — два частных дома, автомобиль, соцобъект, три надворные постройки, в селе Терновое — частный дом и «Газель», в селе Маломихайловка — частный дом, микроавтобус и «Газель», две надворные постройки. Поздно вечером и ночью в результате атак FPV-дронов в селе Ржевка пострадали грузовой и легковой автомобили, в городе Шебекино, селах Вознесеновка и Нежеголь — по одной машине.

Сутками ранее ВСУ атаковали десять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 110 боеприпасов и 83 БПЛА. В результате пострадал ребенок. Установлен ряд разрушений, в том числе в жилом секторе.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова