У поставщика питания в школы Среднего Урала «ГлобусРесурс» нашли новые нарушения

По результатам проверки у поставщика питания в школы Свердловской области ООО «ГлобусРесурс» выявили новые нарушения, сообщило Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора. Ранее в школе №178 в Екатеринбурге, для которой организация занималась поставками продуктов, отравились ученики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ходе проверки 30 мая было установлено, что только для части молочной продукции для школы №178 были оформлены ветеринарные документы — на другую часть они отсутствуют, из-за чего невозможно узнать происхождение продуктов, прослеживаемость, качество и безопасность. Кроме того, ООО «ГлобусРесурс» не заполняло журналы, где должны быть указаны условия хранения продукции, не проводило контроль за качеством и безопасностью продуктов, хранило мясо и рыбу вместе. Россельхознадзор предписал устранить нарушения и составил протоколы об административных правонарушениях в отношении должностных лиц и юрлица. Их могут оштрафовать на сумму в размере до 300 тыс. руб.

Напомним, 29 апреля суд на 85 суток приостановил работу компании «ГлобусРесурс», которая занималась поставками питания для учеников и работников школы №178, из-за нарушений, выявленных после вспышки норовирусной инфекции. Признаки острой кишечной инфекции (ОКИ) у школьников выявили 23 апреля. Отравились 24 ученика и два преподавателя, двое детей были госпитализированы. Ограничения на работу предприятия были сняты в мае. По данным Россельхознадзора, ООО «ГлобусРесурс» поставляло мясо без ветеринарных документов в 13 школ. На прошлой неделе управление Роспотребнадзора организовало сбор жалоб на компанию.

Ирина Пичурина