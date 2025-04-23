Инфекция указала на дело

У учеников школы №178 на Уралмаше выявили признаками острой кишечной инфекции. По данным свердловского минздрава, заболевание зафиксировано у 26 человек: 24 учеников и двоих преподавателей. Двое детей были госпитализированы с кишечной инфекции (ОКИ). В департаменте образования поясняют, что по подозрению на ОКИ в школу не пришли 43 ученика начальной школы. Прокуратура начала проверку, СКР возбудил уголовное дело.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) после сообщений о массовом отравлении учеников начальных классов школы №178 на Уралмаше. По данным свердловского СКР, допрашивается руководство и персонал школы. «Истребуется документация об оказании услуг по предоставлению питания детям в школьной столовой. Выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью, также устанавливается точное количество пострадавших»,— заявили в региональном СКР.

По данным регионального минздрава, на вечер 23 апреля зарегистрировано 26 случаев заболевания: 24 ребенка и два педагога. В ходе лабораторных исследований установлен возбудитель — норовирус второго типа. По данным минздрава, заболели ученики младшего звена.

«Выявлена групповая заболеваемость кишечной инфекцией,— подтвердила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.— Заболевание протекает в легкой форме. У большинства пациентов клинические симптомы уже купированы. Все заболевшие находятся под постоянным медицинским наблюдением».

Министр добавила, что ситуация под полным контролем здравоохранения и правительства региона.

В департаменте образования сообщали, что по подозрению на ОКИ в школу не пришло 43 ученика начальной школы. «В школу выезжали представители Роспотребнадзора, ДКБ №15 проверяли санитарное состояние пищеблока, наличие суточных проб, документацию на продукты. Сотрудники Роспотребнадзора проверили санитарное состояние пищеблока, взяли смывы с посуды, столов, оборудования, проверили наличие и соответствие суточных проб, взяли пробы для анализа»,— прокомментировали в департаменте. Выдано предписание Роспотребнадзора на обработку помещений школы и пищеблока специализированной организацией. Из-за вспышки инфекции и обработки помещений школу перевели на дистанционное обучение до 27 апреля.

После случившегося проверку организовали и сотрудники прокуратуры Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Они изучают в том числе документацию по закупке продуктов. По данным 66.ру, обслуживанием учебного заведения занималась компания «Глобус-Ресурс». Ее директор и собственник заявили изданию, что не знают причин отравления детей и ждут проверок Роспотребнадзора и прокуратуры.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания»,— прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Мария Игнатова