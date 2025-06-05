Роспотребнадзор собирает жалобы после отравления в школе №178 в Екатеринбурге

В Екатеринбурге управление Роспотребнадзора организовало сбор жалоб на ООО «Глобусресурс» — организатора питания в школе №178, в которой отравились дети, сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Родителям заболевших школьников предлагается подать претензию ООО «Глобусресурс»: для ее оформления нужно вручить под роспись представителю компании или направить на ее адрес.

В случае отказа от исполнения требований Роспотребнадзор предложил защиту пострадавшим в суде. Для подачи иск родитель должен заполнить заявление и приложить к нему копии своего паспорта, свидетельства о рождении ребенка, медицинских документов с справкой, выпиской и чеков на назначенные лекарства. Также нужно приложить копию претензии к организатору питания с доказательствами отправления или вручения, и копию договора на оказание услуг с МАОУ СОШ № 178. Документы нужно направить в Роспотребнадзор до 15 июля.

Напомним, 29 апреля суд на 85 суток приостановил работу компании «Глобусресурс», которая занималась поставками питания для учеников и работников школы №178, из-за нарушений, выявленных после вспышки норовирусной инфекции. Признаки острой кишечной инфекции (ОКИ) у школьников выявили 23 апреля. Отравились 24 ученика и два преподавателя, двое детей были госпитализированы. Ограничения на работу предприятия были сняты в мае. По данным Россельхознадзора, ООО «Глобусресурс» поставляло мясо без ветеринарных документов в 13 школ.

Ирина Пичурина