Суд снял ограничения с поставщика питания школы на Уралмаше, где отравились дети
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга восстановил работу ООО «Глобусресурс», которое обсуживает пищеблок МАОУ СОШ №178, где отравились школьники, сообщила пресс-служба судов Свердловской области.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В понедельник, 12 мая, суд рассмотрел ходатайство компании и пришел к выводу, что все нарушения устранены в полном объеме, что подтвердили документы и представители Роспотребнадзора. Постановление вступило в силу немедленно.
Напомним, 29 апреля суд на 85 суток приостановил работу компании «Глобусресурс», которая занималась поставками питания для учеников и работников школы №178, из-за нарушений, выявленных после вспышки норовирусной инфекции. Признаки острой кишечной инфекции (ОКИ) у школьников выявили 23 апреля. Отравились 24 ученика и два преподавателя, двое детей были госпитализированы.