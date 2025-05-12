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Суд снял ограничения с поставщика питания школы на Уралмаше, где отравились дети

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга восстановил работу ООО «Глобусресурс», которое обсуживает пищеблок МАОУ СОШ №178, где отравились школьники, сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В понедельник, 12 мая, суд рассмотрел ходатайство компании и пришел к выводу, что все нарушения устранены в полном объеме, что подтвердили документы и представители Роспотребнадзора. Постановление вступило в силу немедленно.

Напомним, 29 апреля суд на 85 суток приостановил работу компании «Глобусресурс», которая занималась поставками питания для учеников и работников школы №178, из-за нарушений, выявленных после вспышки норовирусной инфекции. Признаки острой кишечной инфекции (ОКИ) у школьников выявили 23 апреля. Отравились 24 ученика и два преподавателя, двое детей были госпитализированы.

Ирина Пичурина

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