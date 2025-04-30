В 13 школ Екатеринбурга поставляли мясо без документов

В Екатеринбурге компания ООО «Глобусресурс» поставляла мясо без ветеринарных документов в 13 школ, сообщили в уральском межрегиональном управлении россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Нарушения выявлены в апреле при помощи системы «Меркурий». «Нарушителю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Управление Россельхознадзора после согласования с прокуратурой проведет контрольно-надзорное мероприятие в отношении ООО “Глобусресурс”»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность компании «Глобусресурс» на 85 суток. Решение было принято после отравления 24 учеников и двух преподавателей в школе №178.

Напомним, признаки острой кишечной инфекции (ОКИ) у учеников школы №178 выявили 23 апреля. Двое детей были госпитализированы, по подозрению на ОКИ в школу не пришли 43 ученика начальной школы. По факту происшествия следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Подробнее о ситуации — в материале «Инфекция указала на дело»