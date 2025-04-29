Суд на 85 суток закрыл поставщика питания школы №178 после отравления учеников

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга на 85 суток приостановил деятельность компании «Глобусресурс», которая занималась поставками питания для учеников и работников школы №178. Как сообщили в пресс-службе Судов Свердловской области, суд приостановил деятельность компании после отравления 24 учеников и двух преподавателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба судов Свердловской области Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

По результатам эпидемиологического расследования Роспотребнадзора, были выявлены нарушения санитарного законодательства. «Среди выявленных нарушений: у нескольких сотрудников кухни выявлена РНК норовируса 2 типа, студенты проходили практику в пищеблоке без необходимого оформления документов, нарушение правил хранения продуктов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Суд признал ООО «Глобусресурс» виновным в правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»).

Напомним, признаки острой кишечной инфекции (ОКИ) у учеников школы №178 выявили 23 апреля. Двое детей были госпитализированы, по подозрению на ОКИ в школу не пришли 43 ученика начальной школы. По факту происшествия следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Подробнее о ситуации — в материале «Инфекция указала на дело».

Мария Шараева