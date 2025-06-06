Спонсор «Черноморца» подозревает главу клуба в попытке договориться с игроками

Председатель наблюдательного совета ФК «Черноморец» и глава ГК «Дело» Сергей Шишкарев обвинил генерального директора клуба Максима Пономарева в попытке повлиять на результат заключительного матча Первой лиги против «Сочи». По словам бизнесмена, действия руководителя носили признаки недобросовестности и были направлены на манипуляцию спортивным исходом встречи, однако, как утверждает господин Шишкарев, игроки команды отказались участвовать в подобных инициативах, пишет «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

«Черноморец» завершил сезон победой над «Сочи» со счетом 2:1 и занял третье место в таблице, но не был допущен к переходным матчам за выход в РПЛ из-за несоответствия стадиона нормативам лиги. В результате «Сочи», занявший пятую строчку, получил возможность выступить в стыках и одержал победу над «Пари НН», вернувшись в элитный дивизион.

Сергей Шишкарев в интервью заявил, что «то, что сделал господин Пономарев,— это подлость и предательство», отметив, что имел место «намек на разговор» с главным тренером команды и прямой контакт с четырьмя ключевыми игроками. Футболисты, по его словам, отказались от каких-либо предложений, продемонстрировав принципиальную позицию.

Он подчеркнул, что больше не намерен иметь дел с гендиректором клуба, уточнив, что в происходящем отсутствует спортивная логика. На вопрос о готовности предоставить сведения в РФС Сергей Шишкарев ответил, что сообщит подробности только в случае официального запроса.

В пресс-службе Российского футбольного союза заявили, что свяжутся с Сергеем Шишкаревым для прояснения озвученных им обстоятельств. Сам господин Пономарев в ответ сообщил, что удивлен обвинениями, отметив наличие свидетелей разговоров с игроками. Он отрицает какие-либо предложения со своей стороны, касающиеся организации договорного матча.

Вячеслав Рыжков