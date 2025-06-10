Досрочные выборы губернатора Свердловской области назначены на 14 сентября

Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области пройдет 14 сентября. Соответствующее решение единогласно поддержали все 40 депутатов заксобрания региона, присутствующие на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Председатель комитета парламента по вопросам законодательства Дмитрий Жуков отметил, что региональные политические отделения смогут официально выдвигать своих кандидатов, начиная со дня, следующего за публикацией соответствующего постановления.

Ранее, в мае, совет председателей избирательных комиссий Свердловской области поддержал возможность проведения голосования на досрочных выборах главы региона в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября. Председатель свердловского избиркома Елена Клименко отметила, что трехдневное голосование стало «традицией, стандартом избирательского процесса в РФ». «Человеку должно быть удобно ходить на избирательный участок: кому-то удобно в пятницу, кому-то в воскресенье. С этим мы находимся в парадигме того, что необходимо обеспечить большое количество участников избирательного процесса, и три дня это позволяют»,— пояснила она в ходе пресс-подхода.

Пост губернатора стал вакантным 26 марта после отставки Евгения Куйвашева («Единая Россия»; ЕР), который проработал в должности более 12 лет. Врио главы региона был назначен Денис Паслер (ЕР), который в 2012–2016 годах возглавлял свердловское правительство, с 2019 года был губернатором Оренбургской области. Досрочные выборы губернатора Свердловской области запланированы на сентябрь.

Парламентские партии начали подготовку к досрочным выборам губернатора Свердловской области в апреле. Денис Паслер провел переговоры с секретарем генсовета ЕР Владимиром Якушевым, в мае — с председателем партии Дмитрием Медведевым. О планах побороться за пост губернатора заявили первый секретарь обкома КПРФ и вице-спикер заксобрания Александр Ивачев, руководитель свердловского реготделения «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и депутат Госдумы Андрей Кузнецов, депутат регионального заксобрания Рант Краев («Новые люди»). Представители от оппозиции заявили о планах добиться возвращения прямых выборов мэров, отдалить региональную власть от финансово-промышленных групп и защитить экологические права уральцев.

Подробнее о подготовке партий к выборам губернатора Свердловской области — в материале «Ъ-Урал» «Денису Паслеру подбирают амбиции».

Василий Алексеев