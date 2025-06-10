МИД Ирана: шестой раунд переговоров с США пройдет 15 июня

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что шестой раунд переговоров с США по иранской ядерной программе запланирован на 15 июня. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее говорил, что встреча пройдет 12 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи

Фото: mfa.gov.ir Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи

Фото: mfa.gov.ir

«Учитывая состоявшиеся консультации, следующий раунд непрямых ирано-американских переговоров запланирован на следующее воскресенье в Маскате»,— сказал Исмаил Багаи на брифинге (цитата по IRNA).

США и Иран провели пять раундов переговоров по иранской ядерной программе. Дональд Трамп говорил, что Вашингтон пока не устраивает позиция Тегерана из-за нежелания отказываться от возможного обогащения урана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявлял, что условия, которые выдвигает Вашингтон, противоречат интересам страны.

Подробности — в материале «Ъ» «МАГАТЭ вбивает клин между США и Ираном».

Петр Бузлаев