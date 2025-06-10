МИД Ирана: шестой раунд переговоров с США пройдет 15 июня
Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что шестой раунд переговоров с США по иранской ядерной программе запланирован на 15 июня. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее говорил, что встреча пройдет 12 июня.
Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи
Фото: mfa.gov.ir
«Учитывая состоявшиеся консультации, следующий раунд непрямых ирано-американских переговоров запланирован на следующее воскресенье в Маскате»,— сказал Исмаил Багаи на брифинге (цитата по IRNA).
США и Иран провели пять раундов переговоров по иранской ядерной программе. Дональд Трамп говорил, что Вашингтон пока не устраивает позиция Тегерана из-за нежелания отказываться от возможного обогащения урана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявлял, что условия, которые выдвигает Вашингтон, противоречат интересам страны.
Подробности — в материале «Ъ» «МАГАТЭ вбивает клин между США и Ираном».