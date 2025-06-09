Экс-губернатору Курской области Смирнову продлили арест

Мещанский районный суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Алексей Смирнов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Также на три месяца продлен арест Алексея Дедова, который занимал должность первого заместителя губернатора.

Алексей Смирнов покинул пост губернатора Курской области в декабре прошлого года. Он был задержан вместе с Алексеем Дедовым 16 апреля, в тот же день бывшие чиновники были арестованы. По версии следствия, ущерб областному бюджету в результате мошеннических действий составил более 1 млрд рублей. Средства выделило АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной.

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