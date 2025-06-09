Курские власти вернули незаконно отчужденное имущество в Москве

В собственность правительства Курской области возвращена столичная недвижимость. Она была выведена из госсобственности через корпорацию развития региона. Об этом на заседании облправительства рассказал врио губернатора Александр Хинштейн.

Господин Хинштейн уточнил, что речь идет о помещении площадью 1,1 тыс. кв. м в бизнес-центре на Варшавском шоссе и пяти машино-местах. Рыночная собственность этого имущества оценивается примерно в 76 млн руб. Два года назад оно было передано в собственность областного АО «Корпорация развития Курской области», которое прошлым летом сдало его в аренду компании ООО «Айти серф». По словам Александра Хинштейна, в итоге недвижимость через, как считают в правительстве, мошеннические схемы оказалась у третьих лиц, аффилированных с членами семей бывших руководителей корпорации. «Теперь недвижимость и машино-места будут работать на интересы бюджета и людей, а не узкой группы коррупционеров»,— подытожил врио губернатора.

В феврале текущего года следственная часть МВД возбудила уголовное дело о злоупотреблениях полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) при распоряжении курской корпорацией развития имуществом в Москве. Бывшие руководители учреждения Владимир Лукин и Игорь Грабин с конца прошлого года находятся под стражей по еще одному уголовному делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной, которое финансировалось через корпорацию развития.

Сергей Толмачев, Воронеж