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Коммерсантъ FM
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По факту сдачи в аренду имущества Курской области в Москве возбуждено дело

Следственная часть МВД России возбудила и расследует уголовное дело о злоупотреблениях полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) по факту распоряжения областным АО «Корпорация развития Курской области» недвижимостью в Москве. Ранее бывшие топ-менеджеры корпорации были обвинены в махинациях во время строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Врио главы комитета региональной безопасности Олег Горячев на заседании правительства рассказал, что новое уголовное дело было возбуждено на прошлой неделе после обращения, поданного врио губернатора Александром Хинштейном https://t.me/kurskadm/82599. По словам главы региона, корпорация получила от региональных властей недвижимость на Варшавском шоссе площадью 1,1 тыс. кв. м и пять машино-мест «на сомнительных условиях», а позже на таких же сомнительных условиях сдала их в аренду коммерческой компании. «Кто проверял, с кем договор заключили? Если кто-то зарабатывает на нашем имуществе, у меня вопрос — кто это? И почему он на этом зарабатывает?» — объяснял господин Хинштейн обращение в правоохранительные органы в конце января. На сегодняшнем заседании он подчеркнул, что имущество должно быть возвращено в собственность региона.

Сергей Толмачев, Воронеж

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