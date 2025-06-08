У блогера Александры Митрошиной появилась новая задолженность перед налоговой

Обвиняемая в отмывании денежных средств блогер Александра Митрошина вновь имеет задолженность перед ФНС, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В этот раз сумма долга составила около 184 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Митрошина

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александра Митрошина

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сумма задолженности Митрошиной перед Федеральной налоговой службой составляет 183 млн 723 тыс. 911 руб.»,— заявил собеседник агентства. По состоянию на конец мая, все задолженности госпожи Митрошиной были погашены. Эту информацию подтверждал адвокат блогера.

23 апреля Чертановский суд Москвы продлил домашний арест Александре Митрошиной на два месяца. Ее обвиняют в отмывании денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, блогер легализовала более 127 млн руб. через покупку недвижимости в столице.

Подробнее о деле Александры Митрошиной — в материале «"Матерь бложью" поддержало обвинение».