Блогеру Митрошиной продлили домашний арест на два месяца

Следствие проверит блогера Александру Митрошину на предмет причастности к другим эпизодам преступной деятельности. Об этом представитель обвинения заявил в Чертановском суде Москвы. Суд постановил оставить девушку под домашним арестом еще на два месяца, до 24 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Необходимо проанализировать сведения о финансово-хозяйственной деятельности по Митрошиной, в том числе на дополнительные эпизоды преступной деятельности,— пояснил следователь (цитата по ТАСС).

Александру Митрошину задержали в марте в аэропорту Сочи, на следующий день ее доставили в Москву. Ее обвиняют в легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, девушка получила более 127 млн руб. за счет уклонения от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ). Эти средства она легализовала, купив недвижимость в Москве. В том же месяце ее отправили под домашний арест.

Подробности — в материале «Ъ» «"Матерь бложью" поддержало обвинение».