Главные новости к утру 8 июня

В Тульской области в результате падения БПЛА начался пожар на химзаводе «Азот», сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Пострадали два человека.

На подлете к Москве сбили семь беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин. Еще семь БПЛА сбили над Калужской областью, повреждены три частных дома.

В Лос-Анджелесе вспыхнули протесты в поддержку мигрантов. В город вводят Национальную гвардию.

В Колумбии выстрелили в сенатора и потенциального кандидата в президенты страны Мигеля Урибе Турбая.