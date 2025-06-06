Гендиректор «Черноморца» опроверг обвинения в договорном матче с «Сочи»

Генеральный директор футбольного клуба «Черноморец» Максим Пономарев опроверг обвинения председателя наблюдательного совета команды Сергея Шишкарева в причастности к договорному матчу с «Сочи» в заключительном туре МЕЛБЕТ-Первой лиги. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Черноморец» Фото: ФК «Черноморец»

Сергей Шишкарев ранее утверждал, что ведущие игроки команды получили от руководства клуба предложение повлиять на спортивный результат встречи с «Сочи». Он обвинил Максима Пономарева в «подлости, предательстве и попытке манипулировать спортивным результатом».

«Я в шоке, откровенно говоря. У разговора с футболистами были свидетели, никаких предложений об организации договорного матча не было и близко ни с футболистами, ни с тренером»,— заявил господин Пономарев.

В матче 24 мая «Черноморец» на домашнем поле победил «Сочи» со счетом 2:1. Новороссийский клуб набрал 64 очка и занял третье место в турнирной таблице, что давало право участвовать в стыковых матчах за путевку в Российскую премьер-лигу. Однако команда не получила лицензию из-за несоответствия стадиона требованиям РПЛ.

«Сочи» финишировал на пятом месте с 57 очками и в стыковых играх обыграл «Пари НН» со счетом 4:3.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Российский бизнесмен Сергей Шишкарев заявил о готовности инвестировать около 20 млрд руб. в строительство футбольного стадиона на 18 тыс. зрителей в Новороссийске совместно с Министерством обороны и ЦСКА.

Анна Гречко