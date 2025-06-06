ВСУ за сутки атаковали восемь белгородских муниципалитетов, пять человек ранены

За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 117 боеприпасов и 103 БПЛА. Пострадали пять человек, разрушения получили 15 жилых домов и 32 транспортных средства. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Белгород утром 6 июня был атакован четырьмя БПЛА самолетного типа. Два из них ударили по зданию суда, пострадали два мирных жителя. Самостоятельно в больницу обратилась мирная жительница, которая в момент атаки находилась рядом. Лечение пострадавшие продолжают амбулаторно. От ударов еще двух беспилотников повреждены остекление одной квартиры, 13 машин, административное здание и линия электропередачи. Жители одной улицы временно остаются без света. Аварийные службы занимаются восстановлением электроснабжения.

В Белгородском районе по поселкам Дубовое, Майский, Октябрьский, Разумное, селам Красный Октябрь, Крутой Лог, Лозовое, Отрадное, Репное, Соломино, Солохи и Таврово совершены атаки 22 БПЛА, десять из них были сбиты. Повреждены три частных дома, забор на территории социального объекта, четыре транспортных средства и линия электропередачи. Утром в селе Солохи беспилотник ударил по стоянке предприятия — повреждены четыре машины. Также утром в результате атаки БПЛА в поселке Разумное поврежден частный дом.

В Борисовском районе поселок Борисовка, села Байцуры и Новоалександровка подверглись атакам трех дронов, один из которых был подавлен. В селе Новоалександровка на территории коммерческого объекта повреждены автомобиль и подсобное помещение, в селе Байцуры — производственный цех.

В Валуйском округе по селам Двулучное, Долгое и Посохово нанесены удары тремя дронами, один из которых был сбит. В городе Валуйки от детонации дрона на территории коммерческого объекта загорелись две машины — возгорание ликвидировано.

В Волоконовском районе поселок Красный Пахарь, села Борисовка, Волчья Александровка, Грушевка, хутора Екатериновка и Хуторище подверглись атакам 11 беспилотников, четыре из них сбиты. В селе Волчья Александровка от удара дрона ранены две мирных жительницы. Пострадавшие продолжают лечение амбулаторно. За прошедший день повреждены два дома и автомобиль. Сегодня утром в селе Грушевка от детонации дрона повреждены два частных дома.

В Грайворонском округе было выпущено 16 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и нанесены удары 11 дронами по поселкам Горьковский, Чапаевский, селам Безымено, Глотово, Дроновка, Ивановская Лисица, Новостроевка-Вторая, Пороз и Почаево. В селе Пороз повреждена линия электропередачи. Электроснабжение восстановлено. Ночью в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Почаево повреждено помещение сельхозпредприятия, в поселке Хотмыжск — автомобиль.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и Теребрено подверглись ударам с помощью 91 боеприпаса и трех дронов. Информация о последствиях уточняется.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, поселку Первомайский, селам Архангельское, Вознесеновка, Купино, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка выпущено десять боеприпасов в ходе двух обстрелов и совершены атаки 44 беспилотников, из которых 34 подавлены и сбиты. В селе Новая Таволжанка от удара FPV-дрона по автомобилю ранен мирный житель. Мужчина отправлен в городскую больницу №2 Белгорода. По оценке медиков, находится в состоянии средней степени тяжести. В селе повреждены автомобиль и три частных дома. В городе Шебекино разрушения получили частный дом, оборудование на территории сельхозпредприятия и складское помещение, в селе Вознесеновка — грузовой автомобиль, в селе Муром — один из корпусов сельхозпредприятия и частный дом. Сегодня ночью и утром от ударов FPV-дронов в селе Новая Таволжанка поврежден легковой автомобиль, в селе Вознесеновка — забор домовладения и автомобиль, в селе Ржевка — два транспортных средства, в селе Муром уничтожен огнем частный дом.

Вчера в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратилась женщина, которая пострадала в результате атаки дрона на частный дом в селе Ржевка 1 июня. У нее диагностировали баротравму. Необходимая медицинская помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно.

Сутками ранее ВСУ атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 75 боеприпасов и 79 БПЛА. Никто не пострадал.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова