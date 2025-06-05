ВСУ за сутки атаковали 11 белгородских муниципалитетов; есть разрушения

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 75 боеприпасов и 79 БПЛА. Никто не пострадал. Разрушения получили восемь жилых помещений и четыре транспортных средства. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе село Красный Октябрь подверглось удару беспилотника — поврежден частный дом.

В Борисовском районе село Грузское атаковал FPV-дрон: пострадали частный дом и надворная постройка.

В Валуйском округе села Борки, Двулучное, Долгое, Храпово, хутора Бабка и Леоновка атаковали 11 БПЛА. Обошлось без последствий.

В Волоконовском районе села Борисовка, Грушевка и хутор Хуторище попали под удары десяти дронов. В селе Грушевка и на хуторе Хуторище разрушения получили по одному частному дому.

В Грайворонском округе по поселкам Горьковский, Хотмыжск, селам Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино выпустили 28 боеприпасов и четыре беспилотника. Сегодня ночью в Хотмыжске в результате сброса взрывных устройств с БПЛА пострадали два частных дома, забор другого домовладения, три автомобиля и три надворные постройки.

Над Красногвардейским и Чернянским районами сбили по одному дрону, над Красненским районом — два, над Новооскольским округом — шесть. Во всех случаях обошлось без последствий.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и хутор Высокий подверглись ударам с помощью 45 боеприпасов и 11 беспилотников. Информация о последствиях уточняется.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Белянка, Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Нежеголь и Новая Таволжанка выпустили два боеприпаса и 31 беспилотник. В селе Новая Таволжанка повреждена легковушка. Сегодня ночью в селе Маломихайловка из-за взрыва дрона разрушения получили два частных дома и надворная постройка.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области пострадали четыре человека, разрушения получили 12 жилых помещений и 13 транспортных средств.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова