При атаке БПЛА на автомобиль в Белгородской области пострадал мирный житель
FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области. В результате пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Глава поселения доставил пострадавшего в Шебекинскую центральную райбольницу. У него диагностировали осколочное ранение голени и минно-взрывную травму. Для дальнейшего лечения пациента переведут в горбольницу №2 в Белгороде.
Атакованная машина посечена осколками. Повреждено остекление двух частных домов.
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