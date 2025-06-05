При атаке БПЛА на автомобиль в Белгородской области пострадал мирный житель

FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области. В результате пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава поселения доставил пострадавшего в Шебекинскую центральную райбольницу. У него диагностировали осколочное ранение голени и минно-взрывную травму. Для дальнейшего лечения пациента переведут в горбольницу №2 в Белгороде.

Атакованная машина посечена осколками. Повреждено остекление двух частных домов.

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Алина Морозова