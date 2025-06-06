ВСУ дважды атаковали здание суда в Белгороде: есть пострадавший

Сегодня утром ВСУ дважды атаковали здание Октябрьского райсуда в Белгороде. В результате пострадал водитель автомобиля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пока осматривал последствия от первой атаки, ВСУ целенаправленно атаковали здание Октябрьского районного суда второй раз с помощью беспилотника самолетного типа»,— рассказал глава региона.

Пострадал водитель автомобиля, проезжавший мимо здания суда. Он получил баротравму. Бригада скорой помощи доставляет автомобилиста в горбольницу №2 облцентра.

В здании суда выбиты окна и поврежден фасад.

Алина Морозова