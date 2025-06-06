Главные новости к утру 6 июня

В Прохоровском районе Белгородской области тепловоз сошел с рельсов. По предварительной информации, причиной стало заложенное под рельсы взрывное устройство.

Президент США Дональд Трамп недоволен решением Украины ударить БПЛА по военным аэродромам России. После воскресной атаки ВСУ по России в Белом доме обсуждают возможность прекращения поддержки Киева. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на трех должностных лиц администрации и внешнего советника Белого дома.

Миллиардер Илон Маск и президент США Дональд Трамп устроили публичный конфликт в соцсетях. В ходе ссоры господин Трамп предложил лишить компании миллиардера госконтрактов и субсидий, на что господин Маск поддержал идею импичмента президента и объявил о прекращении использования корабля Dragon на фоне заявлений Трампа, однако позже передумал.

Как стало известно «Ъ», систему оперативного управления «Эталон»,, которая использовалась для отслеживания проектов расширения БАМа и Транссиба, планируется заменить новым продуктом. Минтранс приостановил использование «Эталона» из-за споров с правообладателем в том числе по стоимости услуг и теперь разрабатывает техническое задание на создание альтернативы.

Совокупный объем складов, занимаемых компаниями из сферы электронной коммерции, за первый квартал 2025 года увеличился на 33% год к году, до 8,4 млн кв. м. Это следствие активного развития онлайн-торговли и ввода крупных складских объектов, строительство которых началось ранее.

Правительство подготовило поправки к Уголовному кодексу, вводящие ответственность за DDoS-атаки: максимальное наказание — штраф до 2 млн руб. или до восьми лет лишения свободы. Новый состав будет применяться к целенаправленным действиям, приведшим к сбоям в работе цифровых систем.