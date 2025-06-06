Atlantic: В Белом доме обсуждают отказ от поддержки Украины после атак ВСУ

Президент США Дональд Трамп недоволен решением Украины ударить БПЛА по военным аэродромам России. После воскресной атаки ВСУ по России в Белом доме обсуждают возможность прекращения поддержки Киева. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на трех должностных лиц администрации и внешнего советника Белого дома.

По словам собеседников издания, Дональд Трамп в частном порядке выразил разочарование тем, что удар может обострить конфликт. На протяжении всего конфликта президент США считал Владимира Зеленского «плохим парнем» с «горячей головой», который может подтолкнуть мир к Третьей мировой войне.

По информации советника, Трамп был впечатлен дерзостью ударов, но считает, что Владимиру Зеленскому следовало сосредоточиться на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле.

1 июня ВСУ были атакованы аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Во время состоявшегося 4 июня телефонного разговора Дональд Трамп сказал Владимиру Путину, что не знал о подготовке операции Украиной. Российский президент же заявил, что Москва ответит на действия ВСУ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Владимир Путин переговорил переговоры». https://www.kommersant.ru/doc/7776613