NASA заявило, что продолжит выполнять цели США в космосе несмотря на заявления Маска

Представители NASA заявили, что агентство продолжит выполнять цели президента США в области космоса. Ранее миллиардер Илон Маск сообщил о выводе из эксплуатации корабля Dragon от SpaceX на фоне публичного конфликта с Дональдом Трампом.

«NASA продолжит реализовывать видение президента относительно будущего космоса»,— сказано в заявлении (цитата по «РИА Новости»).

Публичный конфликт Илона Маска и Дональда Трампа начался после того, как миллиардер ушел с должности главы Департамента эффективности правительства в администрации президента. 1 июня президент США объявил, что отзывает кандидатуру соратника господина Маска и спонсора его проектов в SpaceX Джареда Айзекмана на пост главы NASA.

После Илон Маск назвал проект бюджета США «отвратительной мерзостью» и призвал полностью его переделать. Дональд Трамп уже подписал документ. По словам американского президента, предприниматель раздражен из-за того, что администрация отменила субсидирование автомобильной отрасли.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Не милые бранятся».