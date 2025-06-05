Россия и Иран заинтересованы в предотвращении эскалации вокруг ядерной программы

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провел встречу с послом Ирана в Москве Каземом Джалали. Они обсудили иранскую ядерную программу, а также контакты Тегерана и Вашингтона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Выражена обоюдная заинтересованность в предотвращении эскалации напряженности, подпитываемой всевозможными спекуляциями по поводу мнимых угроз, связанных с иранским мирным атомом»,— говорится в сообщении МИД России.

Сергей Рябков и Казем Джалали также назвали контрпродуктивными и вредоносными любые антииранские инициативы. Их, как говорится в заявлении, продвигают политически ангажированные государства на площадке МАГАТЭ в Вене.

Стороны акцентировали внимание на продолжении переговоров, которые направлены на «устранение необоснованных подозрений и предубеждений в отношении ядерной деятельности Тегерана». «Императив здесь — опора на международное право и должный учет законных интересов Ирана»,— добавил МИД России.

4 июня президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили в том числе ядерную программу Ирана. Господин Путин, по словам господина Трампа, допустил свое участие в переговорах между Вашингтоном и Тегераном по вопросам ядерной сделки.

Подробнее — в материале «Ъ» «МАГАТЭ вбивает клин между США и Ираном».