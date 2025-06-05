Глава Пентагона: члены НАТО могут договориться повысить военные расходы до 5%

Союзники по НАТО близки к согласованию целевого показателя в 5% от ВВП по расходам на оборону. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в Брюсселе, где сегодня проходит встреча министров обороны стран-членов Североатлантического альянса.

«Страны, которые присутствуют здесь, уже перешли (целевой. — "Ъ") порог в 2%, и мы считаем, что очень близки, достаточно близки к консенсусу по поводу согласования показателя в размере 5% на саммите НАТО, который состоится в Гааге в конце этого месяца»,— сказал Пит Хегсет (цитата по AFP).

«Есть несколько стран, которые еще не достигли этой цели. Я не буду называть их»,— добавил он.

Накануне встречи глав оборонных ведомств стран НАТО постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что члены Североатлантического альянса должны «опередить Россию» в наращивании оборонного потенциала. Он также отметил, что США ожидают увидеть конкретные планы по увеличению расходов до 5% ВВП с указанием бюджета, сроков и желаемых результатов.

5 июня в Брюсселе проходит встреча министров обороны стран НАТО, где стороны планируют обсудить повышение целевого показателя оборонных расходов. Генсек альянса Марк Рютте говорил, что увеличение расходов на оборону станет главной темой саммита НАТО, который пройдет в Гааге 24–25 июня. Он допускал, что планка расходов может быть повышена до 5%. Генсек НАТО предлагал увеличить военные расходы до 3,5% ВВП и тратить еще 1,5% на другие цели, связанные с обороной. Речь может идти об инфраструктурных проектах, которые могут быть полезны с военной точки зрения.

В 2014 году страны НАТО установили планку 2% ВВП для расходов на оборону, на это давалось десять лет. Однако к концу 2024 года цели достигли 22 страны из 32. Изначально Марк Рютте предлагал повысить целевой показатель до 3% ВВП, но Вашингтон счел это недостаточным. Источники Euractiv сообщили, что на фоне призыва США вкладывать в оборону 5% ВВП страны НАТО решили включать в эту сумму расходы на военную помощь Украине.,

Подробности — в материале «Ъ» «Генсек НАТО выразил Дональду Трампу европейскую озабоченность».

Анастасия Домбицкая