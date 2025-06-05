Суд ограничил свободу экс-заведующей по питанию в СУНЦ УрФУ, где отравились дети

Кировский районный суд Екатеринбурга на год ограничил свободу бывшей заведующей производством ООО «Общественное питание» Елене Антроповой, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Предприятие организовывало питание в СУНЦ УрФУ, где отравился 81 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт СУНЦ УрФУ Фото: Сайт СУНЦ УрФУ

Экс-заведующую судили по ч. 1 ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий). Ей также запретили на 1,5 года работать в сфере общественного питания.

Суд установил, что с 6 по 12 марта Елена Антропова нарушила технологический процесс по приготовлению безопасной пищи и санитарное законодательство — в помещении пищеблока не соблюдался дезинфекционный режим. Также не был промаркирован инвентарь пищеблока, не отслеживалась ежедневно температура в холодильниках. Кроме того, были нарушены требования к отбору и хранению суточной пробы, санитарно-гигиеническое состояние оборудования было неудовлетворительным. Также Елена Антропова вышла на работу с признаками инфекции. В итоге ее неосторожные действия привели к массовому отравлению сотрудников и учеников лицея.

Бывшая заведующая полностью признала вину, выразила раскаяние и извинилась перед пострадавшими. Она отметила, что у нее не было умысла отравить большое количество людей. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, по версии следствия, в начале марта у обвиняемой была выявлена норовирусная инфекция, однако она продолжала работать.

В Екатеринбурге 12 марта произошло массовое отравление учащихся СУНЦ УрФУ. За медицинской помощью обратились 34 человека, во время проверок у сотрудников пищеблока выявили норовирус. Свердловское УФАС России включило в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Общественное питание», а Роспотребнадзор начал готовить коллективный иск к компании — заявления от родителей заболевших детей принимали до 1 июня.

Ирина Пичурина