Экс-заведующую «Общественного питания» будут судить по делу об отравлении в СУНЦ

В Екатеринбурге прокуратура Кировского района подтвердила обвинительное заключение бывшей заведующей производством ООО «Общественное питание», сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в начале марте у обвиняемой была выявлена норовирусная инфекция, однако она продолжала работать, игнорируя требования должностной инструкции и санитарного законодательства. Это привело к массовому отравлению не менее 81 учащегося и работника СУНЦ УрФУ.

Женщина обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое заболевание учащихся и сотрудников СУНЦ УрФУ (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Уголовное дело направлено в Кировский райсуд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Напомним, 12 марта в Екатеринбурге произошло массовое отравление учащихся СУНЦ УрФУ. За медицинской помощью обратились 34 человека, во время проверок у сотрудников пищеблока выявили норовирус. Свердловское УФАС России включило в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Общественное питание», а Роспотребнадзор начал готовить коллективный иск к компании — заявления от родителей заболевших детей принимают до 1 июня.

Полина Щуцкая