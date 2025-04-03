Организатора питания в СУНЦ УрФУ, где отравились дети, признали недобросовестным

Свердловское УФАС России включило в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Общественное питание» — предприятие, которое оказывало услуги по организации питания в СУНЦ УрФУ, где отравились 34 человека, сообщила пресс-служба регионального УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт СУНЦ УрФУ Фото: Сайт СУНЦ УрФУ

Компания оказывала услуги по организации питания учащихся с начала 2025 года — договор действовал до конца года. После включения в реестр она в течение двух лет не сможет участвовать в закупках.

Кроме того, Роспотребнадзор готовит коллективный иск к ООО «Общественное питание». Для этого в ведомстве до 1 июня ждут пакет документов от родителей пострадавших детей и других заявителей — текст заявления, копии паспорта и свидетельства о рождении ребенка, копию паспорта родителя, справку и договор об обучении в лицее, договор об оказании платных услуг по питанию учащихся и квитанции об оплате, а также копии экстренного извещения, медзаключения, справки-выписки из амбулаторной карты, медицинской справки и СНИЛС.

Напомним, 12 марта в Екатеринбурге произошло массовое отравление учащихся СУНЦ УрФУ. За медицинской помощью обратились 34 человека. Учеников перевели на дистанционное обучение до начала весенних каникул. Через несколько дней Кировский районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность ООО «Общественное питание».

Ирина Пичурина