Балицкий: ВСУ ведут массированную атаку БПЛА в Запорожской области

Не менее пяти взрывов зафиксировано над Мелитополем в Запорожье в ходе атаки БПЛА по региону. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По информации господина Балицкого, ВСУ также предприняли попытку атаковать мелитопольскую электроподстанцию.

По данным губернатора, временно без электроснабжения остаются часть Мелитополя, Приморск, Энергодар и Акимовка. К 00:40 мск над регионом сбито более 10 БПЛА, добавил господин он.

Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения после стабилизации обстановки.