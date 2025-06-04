Японию могут привлечь к работе над «Золотым куполом» США

Япония обсуждает возможность участия в работе над анонсированной президентом США Дональдом Трампом системой противоракетной обороны «Золотой купол», сообщает Nikkei. По информации агентства, в датчики, которые планируют использовать для обнаружения и отслеживания ракет, будут встроены искусственный интеллект и квантовые технологии. Это позволит Японии сотрудничать с США, используя свои технологические преимущества. Кроме того, участие японских властей в проекте может быть использовано ими в качестве разменной монеты в переговорах с США о снижении или отмене торговых пошлин, отмечает Nikkei.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп представляет проект системы ПРО «Золотой купол»

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters Дональд Трамп представляет проект системы ПРО «Золотой купол»

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Президент США подписал указ о создании «Золотого купола» в январе. Привлечь к проекту планируется Канаду. Стоимость программы оценивается $175 млрд (из них $25 млрд первого транша уже в процессе одобрения в Конгрессе), ее полная реализация ожидается через три года, к концу президентского срока господина Трампа. МИД РФ считает, что «Золотой купол» подрывает стратегическую стабильность. Проект также критиковали Китай и Северная Корея.

Подробности — в материале «Ъ» «Золотой купол для Града на холме».