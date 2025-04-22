В Липецкой области вводят особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим в Липецкой области введут 23 апреля. Об этом сообщили в правительстве региона.

Ограничения будут действовать как минимум до 1 июня. В этот период липчанам запрещается разводить костры — в том числе, чтобы сжечь сухую траву или мусор. За нарушение предусмотрены административная и уголовная ответственность.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза), в Черноземье особый противопожарный режим уже действует в Воронежской и Белгородской областях.

Согласно сводке «Авиалесоохраны», с начала года в макрорегионе произошел один лесной пожар. Он зафиксирован в Курской области, его площадь составила 100 га.

О том, где в макрорегионе ожидается повышенный риск пожаров в мае, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь