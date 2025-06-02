Врач хосписа «Дом с маяком» погибла при крушении моста в Брянской области

Врач детского хосписа «Дом с маяком» Виолетта Горыня погибла в результате крушения автомобильного моста на поезд в Брянской области. Об этом сообщила учредитель благотворительного фонда Лидия Мониава.

«Виолетта педиатр, врач паллиативной помощи. Работала в Детском хосписе с 2020 года, в последнее время была в декрете. Они ехали в поезде всей семьей – с мужем и 2 детьми. Старшему 7 лет, младшему 5 месяцев»,— написала Лидия Мониава в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена). Виолетте было 32 года.

По словам Лидии Мониавы, дети Виолетты Горыни сейчас находятся в больнице в Москве с многочисленными переломами, младенца перевозили на вертолете.

По данным Минздрава, на стационарном лечении находятся 55 пострадавших при крушении автомобильного моста в Брянской области, среди них четверо детей.

Вечером 31 мая в Выгоничском районе автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд №86 сообщением Климово—Москва с 388 пассажирами. В результате погибли семь человек, 71 — пострадал. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Со 2 по 4 июня в регионе объявлен траур.

Подробнее об атаках на российские регионы 1 июня — в материале «Ъ» «Налетные выходные».