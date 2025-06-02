55 пострадавших при крушении моста в Брянской области остаются в больницах

На стационарном лечении находятся 55 пострадавших при крушении автомобильного моста в Брянской области, среди них четверо детей. Об этом РБК сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

По данным господина Кузнецова, четыре человека находятся в тяжелом состоянии среди них — один ребенок.

Шестеро пострадавших, в том числе трое детей, бригады службы медицины катастроф доставили в федеральные медцентры Минздрава. В больницах Брянска остается 33 пациента. За помощью психологов обратились 63 человека.

Вечером 31 мая в Выгоничском районе автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд №86 сообщением Климово—Москва с 388 пассажирами. В результате погибли семь человек, 71 — пострадал. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Со 2 по 4 июня в регионе объявлен траур.

Подробнее об атаках на российские регионы 1 июня — в материале «Ъ» «Налетные выходные».