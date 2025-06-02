Хинштейн: силы ПВО отразили атаку беспилотников над Курском

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил об отражении атак БПЛА над Курском.

По информации главы региона, в результате падения обломков загорелось несколько частных домов и гараж. Есть попадания в МКД, а также повреждение остекления. По предварительным данным, пострадавших нет.

1 июня в результате атаки ВСУ обрушились мосты в Курской и Брянской областях, также БПЛА ударили по военным частям в Мурманской и Иркутской областях, последняя стала первой зафиксированной атакой Украины на Сибирь.

При ЧП на железной дороге, которые могли быть результатом подрывов, погибли семь человек, десятки ранены, на военных объектах, по данным Минобороны РФ, загорелись несколько единиц авиационной техники.

Подробнее об атаках на российские регионы 1 июня — в материале «Ъ» «Налетные выходные».