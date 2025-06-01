Главные новости к утру 1 июня

Автомобильный мост в Брянской области обрушился на проходящий под ним пассажирский поезд. Погибли семь человек, еще 69 пострадали. В РЖД причиной ЧП назвали «незаконное вмешательство в деятельность транспорта».

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал неприемлемым ответ «Хамаса» на предложение о перемирии в секторе Газа.

Французский футбольный клуб ПСЖ со счетом 5:0 обыграл «Интер» и впервые стал победителем Лиги чемпионов.

В Париже после победы ПСЖ начались беспорядки. Полиция задержала более 130 человек и применила слезоточивый газ.