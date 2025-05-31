ПСЖ впервые выиграл Лигу чемпионов

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» со счетом 5:0 обыграл итальянский «Интер» в финале Лиги чемпионов. ПСЖ впервые стал победителем главного еврокубка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Фото: Tom Nicholson / Reuters Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Фото: Martin Meissner / AP Фото: Angelika Warmuth / Reuters Фото: Tom Nicholson / Reuters Следующая фотография 1 / 10 Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Фото: Tom Nicholson / Reuters Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Фото: Martin Meissner / AP Фото: Angelika Warmuth / Reuters Фото: Tom Nicholson / Reuters

Голы в составе французской команды забили Ашраф Хакими (12-я минута), Дезире Дуэ (20-я и 63-я), Хвича Кварацхелия (73-я) и Сении Маюлу (86-я). ПСЖ также стал первым клубом в истории чемпионата, который победил в финале с разницей в пять мячей.

ПСЖ — самый титулованный футбольный клуб Франции. Команда занимает пятую строчку в рейтинге УЕФА. С 2024 года за ПСЖ играет в том числе российский вратарь Матвей Сафонов. Финальную игру он провел в запасе.