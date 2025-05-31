Уиткофф назвал неприемлемым ответ «Хамаса» на предложение США

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф получил ответ от палестинского движения «Хамас» по поводу прекращения войны в секторе Газа. Господин Уиткофф назвал сообщение движения неприемлемым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

«Я получил ответ "Хамас" на предложение Соединенных Штатов. Он является совершенно неприемлемым и отбрасывает нас только назад»,— написал Стив Уиткофф в соцсети X.

Как добавил спецпосланник, в качестве основы для непрямых переговоров «Хамас» должен принять рамочное предложение Вашингтона. Оно включает в себя прекращение боев в анклаве на 60 дней, освобождение десяти пленных и возвращение тел 18 погибших заложников.

Движение согласилось вернуть указанное число пленных и тел, но при условии освобождения «согласованного числа палестинских заключенных». Кроме того, «Хамас» требует бессрочного прекращения огня, вывода из сектора Газа израильской армии и обеспечение анклава гуманитарной помощью.

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