В Париже после победы ПСЖ в Лиге чемпионов начались беспорядки

Полиция Парижа задержала более 130 человек во время празднований победы французского клуба «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов. Как передает BFMTV, на Елисейских полях горит автомобиль и слышны взрывы петард. Правоохранители применили слезоточивый газ.

«Я попросил стражей порядка решительно действовать для пресечения нарушений»,— написал глава МВД Франции Брюно Ретайо в соцсети X. По его словам, пока «настоящие болельщики ПСЖ» празднуют победу своей команды, «варвары добрались до улиц Парижа, чтобы совершать там нарушения и провоцировать полицию».

Как передает BFMTV, одновременно на улицах Парижа дежурят 5,4 тыс. полицейских. Наибольшее количество футбольных фанатов собралось возле Триумфальной арки.

Примерно в 1:00 по местному времени (2:00 мск) правоохранители задержали сразу 30 человек, которые ворвались в обувной магазин на Елисейских полях. В районе Порт-де-Сен-Клу загорелись два автомобиля, после чего полиция начала распылять слезоточивый газ. BFMTV также пишет, что около 50 человек разбили стекла в автобусе. Сидевший внутри водитель не пострадал.

Ранее ПСЖ со счетом 5:0 обыграл итальянский «Интер» в финале Лиги чемпионов. Победа в чемпионате стала первой в истории французского клуба.

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Петр Бузлаев