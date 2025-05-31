Мирра Андреева вышла в четвертый круг Roland Garros

Мирра Андреева обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву в третьем круге Roland Garros. Игра продлилась 1 час 17 мин и закончилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу россиянки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

В четвертом круге Андреева встретится с победительницей матча между испанкой Паулой Бадосой и Дарьей Касаткиной, которая представляет Австралию.

18-летняя Андреевой занимает шестую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету три победы на турнирах под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема был выход в полуфинал Roland Garros в 2024 году.

Открытый чемпионат Франции проводятся на грунтовом покрытии. Турнир закончится 8 июня, его призовой фонд превышает €56,35 млн.

Об успехах россиян на чемпионате — в материале «Ъ» «Чистый четверг по-парижски».