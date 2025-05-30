CNN узнал об организации разговора Трампа и Си Цзиньпина по пошлинам

Власти США и Китая ведут переговоры для организации телефонного разговора президентов Дональда Трампа и Си Цзиньпина, сообщает CNN со ссылкой на источники. Так они рассчитывают подтолкнуть глав государств к диалогу о торговом соглашении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Собеседники издания не сказали, когда они планируют организовать разговор, и не раскрыли других подробностей. Они предлагают такой способ решения на фоне обострения отношений двух стран. При этом источники уверены, что сейчас Дональд Трамп не рассматривает вариант возвращения тарифов в 145% против Китая. По их словам, в администрации президента изучают возможность введения экспортного контроля в отношении китайских товаров.

В начале мая в Женеве США и Китай договорились взаимном сокращении пошлин на 90 дней. КНР снизил тарифы до 10%, Штаты — до 30%. Вскоре после этого господин Трамп заявлял о «полной перезагрузке» в отношениях двух стран. Сегодня Дональд Трамп обвинил китайские власти в нарушении Женевского соглашения. Помимо этого он решил ужесточить условия для получения визы в США студентам из КНР.

Подробнее — в материале «Ъ» «На торговом фронте перемены».

Екатерина Отрашкевич