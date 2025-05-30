NYT: Маск принимал наркотики во время предвыборной кампании Трампа

Как выяснила газета The New York Times (NYT), в ходе предвыборной кампании президента США Дональда Трампа у его соратника, миллиардера Илона Маска усилилась наркотическая зависимость. По словам собеседников NYT, господин Маск регулярно употреблял анестетик кетамин, экстази и психоделические грибы, в упаковке от лекарств возил запрещенные вещества в путешествия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters Илон Маск

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Вследствие зависимости, утверждают источники, у бизнесмена возникли проблемы со здоровьем, он стал агрессивнее, непредсказуемо себя вел в Белом доме. Продолжил ли миллиардер принимать наркотики после вступления Дональда Трампа в должность, NYT не уточнила. При этом газета напомнила про нацистские приветствия господина Маска и странные ответы во время интервью. Сам бизнесмен и его адвокат не ответили на запрос NYT о комментарии.

По данным газеты, в тот момент Илон Маск также переживал семейную драму, которая могла отразиться на раздражительности миллиардера. В частности, ему приходилось участвовать в судебных разбирательствах, связанных с детьми от разных браков.

29 мая господин Маск объявил об уходе с поста главы Департамента эффективности правительства США (DOGE). Он подчеркнул, что миссия DOGE продолжится. Это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, поблагодарив господина Маска за службу. На следующий день Дональд Трамп обещал провести с Илоном Маском совместную пресс-конференцию.

Подробности — в материале «Ъ» «Илон Маск оптимизировал себя».