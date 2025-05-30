Трамп анонсировал пресс-конференцию с Илоном Маском в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет 30 мая пресс-конференцию с Илоном Маском в Овальном кабинете. Об этом он сообщил в соцести Truth Social.

Пресс-конференция состоится в официальный последний рабочий день Илона Маска в роли специального государственного сотрудника при администрации президента. Однако, по словам Дональда Трампа, фактически миллиардер останется близок Белому дому. «Это будет его последний рабочий день, но не совсем, потому что он всегда будет с нами и будет помогать во всем. Илон потрясающий!»,— написал президент США.

29 мая Илон Маск объявил о завершении своей госслужбы. Он поблагодарил Дональда Трампа за возможность «бороться с неэффективными расходами» во главе Департамента эффективности правительства (DOGE).

Подробнее об уходе Илона Маска с госслужбы — в материале «Ъ» «Илон Маск оптимизировал себя».