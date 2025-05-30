Турция готова провести встречу Путина, Трампа и Зеленского

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что власти готовы провести на своей площадке встречу лидеров России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского с участием турецкого президента Реджеп Тайипа Эрдогана. Перед этим, отметил турецкий министр, необходимо согласовать технические детали будущего соглашения.

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«Мы искренне считаем, что можно завершить первые и вторые прямые переговоры в Стамбуле встречей между господином Трампом, господином Путиным и господином Зеленским под руководством господина Эрдогана»,— сказал Хакан Фидан на пресс-конференции в Киеве (цитата по AFP).

На этой неделе Владимир Зеленский заявил, что готов к проведению трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Украинский МИД сообщал о работе над организацией такой встречи. Американский президент допустил такую возможность. Кремль ее также не исключил. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что встреча лидеров должна стать итогом конкретных договоренностей делегаций России и Украины по разным направлениям.

Лусине Баласян