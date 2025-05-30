Более 2,4 тыс. пострадавших из-за паводка тюменцев получили выплаты

Единовременную материальную помощь получили 2419 жителей Тюменской области из Казанского, Ишимского, Абатского, Викуловского муниципальных округов и города Ишима, имущество которых пострадало во время паводка, сообщил у себя в Telegram губернатор Александр Моор. Всего от тюменцев на сегодня поступило 2880 заявлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram

Правительство Тюменской области также увеличило число территорий, на которых установлен режим ЧС регионального уровня. «Включаем в него два населенных пункта Викуловского муниципального округа — село Долгушино и деревню Новоборовую, а также один дом на улице Мира в деревне Кареглазова Абатского муниципального округа»,— сообщил господин Моор.

Напомним, уровень реки Ишим в Викуловском районе за последние выходные снизился на 3 см — на тот момент он составлял 1052 см. На 5 мая властям Тюменской области поступило 1071 заявление о предоставлении выплаты пострадавшим от паводка.

Ирина Пичурина