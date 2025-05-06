Более тысячи пострадавших от паводка тюменцев обратились за выплатами

Властям Тюменской области к 5 мая поступило 1071 заявление о предоставлении выплаты пострадавшим от паводка, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.

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Сумму в размере 15675 руб. могут получить жители населенных пунктов, в которых установлен режим ЧС регионального уровня — на текущий момент он установлен в Казанском и Абатском районах. Кроме того, деньги будут перечислены тем жителям, у которых нет возможности жить в своих домах, нарушены санитарно-эпидемиологические нормы, а также если с населенными пунктами без режима ЧС стало невозможно добраться транспортом.

Сейчас заявления находятся на рассмотрении. «Почти половина из них рассмотрена, принято положительное решение. Остальные заявки находятся в работе»,— сказал губернатор.

Ранее на реке Ишим в Тюменской области снизилась интенсивность подъема воды по сравнению с предыдущими днями. При этом за 4 мая ее уровень вырос на 20 см и составил 942 см. В Казанском районе фиксировался спад воды, однако паводковая ситуация остается напряженной в Абатском и Ишимском районах.

Ирина Пичурина